Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de maand augustus voor tal van evenementen

Bestuurder gewond na ongeval op Zandberg

Twee auto’s zijn zaterdag op elkaar gebotst op de Zandberg in Westerlo. Eén van de bestuurders raakten bij het ongeval gewond. Het ongeval gebeurde kort voor het middaguur. Een 44-jarige man uit Aarschot liep lichte verwondingen op. Hij is naar het ziekenhuis in Geel gebracht. In de andere wagen bleef de 50-jarige bestuurder uit Westerlo ongedeerd.