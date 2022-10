Tijdelijk enkelrichtingverkeer in buurt van kerkhof Noorderwijk

lichtaart HERBELEEF. Enkele duizenden bezoekers voor Pompoenre­gat­ta met 65 deelnemen­de ploegen: “Varen in een pompoen is best vermoeiend”

Aan de Ark van Noë in Lichtaart (Kasterlee) werd zondag de Pompoenregatta georganiseerd. 65 deelnemende ploegen – volledig verkleed – kajakten in grote uitgeholde pompoenen van honderden kilo’s. Ook naast het water viel er heel wat te beleven. “Zo kon je je amuseren bij tal van kinderactiviteiten, was er livemuziek en waren er pompoentafereeltjes te bezichtigen.” Paul Boonen, voorzitter van het Pompoengenootschap Kasterlee, is een tevreden man. “De supporters stonden overal drie à vier rijen dik. We zien ons evenement elk jaar groeien qua bekendheid.” Herbeleef het hieronder nog een keer.

23 oktober