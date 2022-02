Tiental personen op de vuist tijdens aprés-ski feest in Herentals, één gewonde vlucht weg uit ziekenhuis

Herentals Vier weekends geen treinver­keer tussen Herentals en Lier wegens werken voor nieuwe spoorweg­brug

In Herentals wordt de spoorwegbrug over het Albertkanaal vervangen door een nieuwe, hogere brug. De vervanging kadert in het project om de doorvaarhoogte van de bruggen over het Albertkanaal te verhogen om zo het vervoer over water te stimuleren. De nieuwe brug kost 44,5 miljoen euro.

15:40