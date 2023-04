Tieners moeten voorwaarden naleven na gewelddadige overval op drugsdealer

Inbrekers stelen geluidsbox uit sporthal

Aan Kasteelpark in Westerlo werd maandag een inbraak vastgesteld in sporthal De Beeltjens. Onbekenden sloegen achteraan een raam stuk. Ze slaagden er zo in om een JBL-geluidsbox te stelen. De inbraak werd maandag vastgesteld, maar werd mogelijk al gepleegd in de loop van de paasvakantie.