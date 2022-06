Tien jaar Liberale Vrouwen gevierd in Herentals

westerlo Geen extra gemeente­raad wegens te weinig raadsleden: “Wat voor meerder­heid eerder dringend was, is het nu plots niet meer”

Zoals verwacht is de extra gemeenteraad in Westerlo, over de drie vergunde windturbines op het industrieterrein Hulshout-Heultje, woensdagavond niet kunnen doorgaan wegens een tekort aan raadsleden. Vooraf had de CD&V-meerderheid al laten weten niet aanwezig te zullen zijn op de zitting. Open & Positief Westerlo en N-VA, de twee oppositiepartijen die de extra gemeenteraad hadden bijeengeroepen, betreuren de houding van het bestuur.

9 juni