Thijs fietst in 36 uur 1.000 kilometer langs hele Vlaamse grens: “Mijn geheim? Véél boterhammen met choco en confituur!”

Sportieveling Thijs Mertens (25) uit Noorderwijk, deelgemeente van Herentals, zit niet om een sportieve stunt verlegen. Dat bewees hij in het verleden al door 75 keer achter elkaar de muur van Hoei op te rijden of door deel te nemen aan De Hel van Kasterlee. Vorig weekend voegde de jongeman er nog een straffe stoot aan toe. Op amper een weekend tijd fietste hij de hele Vlaamse grens af. Goed voor een afstand van 1.001 kilometer. In totaal zat Thijs het voorbije weekend 36 uur op zijn fiets en sliep hij amper 3 uur. De rest van de tijd was het voor hem eten, drinken, rusten en motivatie zoeken. Vond je dit reeds straf, dan is het feit dat hij zijn tocht koppelde aan het goede doel Kom Op Tegen Kanker nog straffer te noemen. Woensdagochtend tikte de teller net geen 8 000 euro aan. Wauw!

Quote Omdat de opa van mijn vriendin enkele maanden geleden overleed aan kanker, koppelde ik mijn tocht aan het goede doel, een extra motivator!

“Ik zocht een goede challenge om mijn wielerseizoen te beëindigen”, vertelt Thijs Mertens die in het dagelijks leven als coach in het wielrennen aan de slag is bij Energy Lab. “Ooit zag ik een gelijkaardige fietstocht verschijnen en het was daar dat ik mijn inspiratie haalde. Omdat de opa van mijn vriendin enkele maanden geleden het leven liet na een ongelijke strijd tegen kanker, koppelde ik mijn tocht aan het goede doel. Een extra motivator voor me om er volop tegenaan te gaan.”

Volledig scherm Thijs (r) met één van de kompanen die hem tussendoor vergezelden © rv

Grootste motivator

En zo begon Thijs in de nacht van vrijdag op zaterdag aan zijn avontuur langsheen de grens van Vlaanderen. “Ik vertrok om 3.45 uur ‘s nachts om dan 52 uur later op maandagochtend rond 8 uur aan te komen na een tocht van 1.001 kilometer”, klinkt het. “Onderweg reed ik wel een vijftigtal keer een straat voorbij door kleine probleempjes met mijn gps-toestel op de fiets. Het maakte het er niet makkelijker op, maar de steun van familie en vrienden gaven me telkens weer moed. Net zoals enkele fietsers die me enkele kilometers vergezelden tijdens mijn tocht. Maar de grootste motivator onderweg? Dat was toch wel die teller van Kom Op Tegen Kanker die ik uur na uur zag aandikken. Heerlijk!”

Quote Omgerekend dronk ik het voorbije weekend zo’n veertig tassen koffie Thijs Mertens

Hoe overleef je zo’n helse tocht met enorm weinig rust vraagt u als lezer zich waarschijnlijk af terwijl u het verhaal van Thijs leest. Wij konden alvast enkele geheimpjes van de fietser voor het goede doel ontfutselen. “Telkens wanneer ik een dipje kreeg op de fiets nam ik een beetje cafeïne. Omgerekend komt het cafeïnegebruik het voorbije weekend gelijk te staan met zo’n veertig tassen koffie rekende ik snel uit”, verklapt Thijs. “Maar ook de vele tussenstops waar ik telkens boterhammen met choco en confituur naar binnenspeelde hielpen me een flink stuk vooruit. Voor de rest deden de ‘gellekes’ en ‘repen’ hun werk.”

Volledig scherm Een boterham met choco, één van de geheimen voor de helse tocht van Thijs Mertens © rv

Op naar volgende uitdaging

Er waren niet alleen de missers met het gps-systeem. Ook fysiek kreeg de Noorderwijkenaar met problemen te maken. “Op zo’n 300 kilometer van het eindpunt begon ik enorm veel last te krijgen van mijn knie”, vertelt hij. “Dat maakte het voor mezelf enorm zwaar op mentaal vlak. Na een oproep van mijn moeder om me te steunen tijdens de laatste uren van mijn tocht, dook plots Mathijs Paaschens, Nederlands profrenner van Bingoal-Wallonie Bruxelles naast me op op zijn fiets. Hij fietste in de nacht van zondag op maandag zo’n 200 kilometer met mee. Hij gaf me tips hoe ik mijn knie kon sparen en zo kon ik de laatste 40 kilometer van mijn onderneming op de kracht van slechts één been afwerken. Een helse tocht werd het, maar ééntje waaruit ik enorm veel voldoening kon halen. Op naar de volgende uitdaging, maar eerst die knie laten rusten!”

