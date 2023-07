Thibau Nys zakt af naar na-Tourcriterium (net als vader Sven)

Raad voor Vergun­nings­be­twis­tin­gen geeft actieco­mité gelijk: voorlopig geen vergunning voor Jumbo op Retiese­baan

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft een definitieve uitspraak gedaan in het dossier rond de bouw van een Jumbo-supermarkt op de Retiesebaan in Kasterlee. Zij hebben beslist om de omgevingsvergunning te vernietigen. Dat wil zeggen dat er voorlopig geen filiaal van de Nederlandse supermarktketen komt. Het plaatselijke actiecomité is tevreden met de uitspraak, maar de kous is hiermee nog niet af.