Teller ‘Keizer van Hertals’-bier staat op 10.000 liter

Futsal eerste nationale Real Herentals naar halve finale van de play-offs na nieuwe vlotte winst tegen Borgloon

Real Herentals heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finale van de play-offs. De Kempense ploeg had tegen Borgloon slechts twee duels nodig om zich te kwalificeren. Zonder half mirakel zal Herentals het in de volgende ronde opnemen tegen Halle-Gooik. Wellicht heeft men daar vrijdag zekerheid over, maar de VIP’s mogen zich alvast klaar houden.

12:11