Tanja Dexters verdacht van handel in cocaïne, cannabis en Viagra: ex-miss België riskeert jarenlange celstraf

Olen Tanja Dexters is rijbewijs kwijt voor minstens zes maanden: “Ze moet eerst bewijzen dat ze lichame­lijk én geestelijk in staat is om te rijden”

20:34 Ex-miss België Tanja Dexters (44) wordt door de politierechter in Turnhout met onmiddellijke ingang uit het verkeer gehaald. Ze krijgt haar rijbewijs ten vroegste over zes maanden terug als ze dan kan aantonen dat ze lichamelijk én geestelijk in staat is om zich veilig in het verkeer te begeven. Op dit moment is dat volgens de rechter niet het geval. “Ze werd al driemaal veroordeeld voor inbreuken die verband houden met overmatig alcoholgebruik.” Intussen raakte ook bekend dat ze verdacht wordt van drugshandel.