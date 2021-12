“Tanja Dexters is niet de Pablo Escobar van de Kempen”: ex-Miss België gaat voor vrijspraak in drugsdossier

Turnhout Het is zover: zwart kruispunt aan McDonald's eindelijk conflict­vrij: “Deze datum, 10 december, vergeten we nooit”

We zaten er met z’n allen op te wachten, en eindelijk is het zover. Het kruispunt aan McDonald’s in Turnhout is voortaan conflictvrij. De voorbije jaren werd de ene zwakke weggebruiker na de andere er aangereden. Het leverde het zwarte punt de titel van ‘3de gevaarlijkste kruispunt van Vlaanderen’ op. “Gelukkig krijgen fietsers en voetgangers er voortaan apart groen van het autoverkeer”, zegt schepen Marc Boogers.

10 december