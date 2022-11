Tandarts schrijft kinderboek: “Betere mondhygiëne en basistandzorg vanaf een jonge leeftijd ontwikkelen met het boek”

voetbal eerste nationale Alessandro Cerigioni ontvangt met Dessel Sport Francs Borains: “We moeten niet te ver vooruit kijken”

In eerste nationale is Dessel Sport aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Na de nederlaag van zaterdagavond in Rupel Boom, nam de Kempische formatie afscheid van trainer Benny Lunenburg. In afwachting van een opvolger staat het team zaterdagavond tegen Francs Borains onder leiding van Michel Kenis en de overige leden van de technische staf die aan boord bleven.

3 november