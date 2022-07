Superfan Sus (9) belooft Wout Van Aert levenslang asperges in ruil voor groene trui

Dat de negenjarige Sus een superfan van Wout Van Aert is, dat is een understatement. “Al van jongsaf is hij gebeten door het veldrijden, en dan vooral door Van Aert. Zelfs in de periodes dat Wout minder won, bleef Sus in hem geloven. Een echte trouwe supporter dus”, zegt mama Katrien. “Al zijn spreekbeurten op school gaan steevast over zijn grote held. Ik denk dat zijn klasgenootjes de naam Van Aert al niet meer kunnen horen”, grapt ze. “Ook zijn verjaardag vieren we steeds met een ‘Wout Van Taart’. Als we zeggen dat hij een superfan is, dan is dat dus zeker niet overdreven.”