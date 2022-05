STORMLoop dompelt bezoekers onder in de kunstenaarswereld: “Honderden kunstwerken terwijl je slingerend verdoken plekjes in Herentals ontdekt”

HerentalsSTORMLoop slingert zich vanaf zaterdag als een slang die in beweging is door Herentals. Een divers aanbod kunstwerken kreeg van organisatoren Tom Liekens en Geert Verbist een plekje in ieder uithoekje van de stad. Van een groots kunstwerk met kruiwagens en water op de Grote Markt, een 60 meter lang schilderij in een ondergrondse garage, tot twee voorstellingen met dans, muziek en licht op de vijver van Sport Vlaanderen. “Ik kan alleen maar fier zijn met het enorme aanbod dat STORMLoop te bieden heeft voor z’n bezoekers”, klinkt het bij Verbist.

Herentals kunststad. Vanaf zaterdag kan dat letterlijk zo genomen worden. Verspeid over het hele grondgebied van de stad Herentals kan van 7 mei tot en met 22 mei geslingerd worden tussen adembenemende kunstwerken, fototentoonstelllingen, optredens en nog veel meer. Je kan het zo gek niet bedenken of Kunstenfestival STORMLoop heeft het in hun aanbod opgenomen. Het aantal locaties waar bezoekers terecht kunnen is moeilijk te tellen. Werken van professionele kunstenaars gaan geruisloos over in werken die van de hand van amateurkunstenaars zijn.

Participanten

Curator Tom Liekens selecteerde meer dan dertig kunstenaars om hun werken in Herentals op te stellen. Werkelijk overal in de stad word je vanaf zaterdag geconfronteerd met kunstenfestival STORMLoop. Zeker wanneer je weet dat naast de professionele kunstenaars ook tientallen participanten hun kunstwerken opstellen. Deze participanten bevinden zich in een living bij de mensen thuis, in een café, in één of andere handelszaak of in een nog te ontdekken pareltje.

“We hebben zelf elf locaties gekozen waar de werken van de kunstenaars hun plek gekregen hebben”, klinkt het bij Liekens. “Drie weekends lang staan de deuren van allerhande mooie en soms ook verborgen plekjes van de stad open voor het publiek. Dat gaat van Le Paige, kerken, een ondergrondse garage tot in de watertoren. Overal is de link met het thema ‘water’ terug te vinden.”

Geert Verbist (l.) en Tom Liekens (r.) van STORMLoop met kunstenaar Willem Boel bij zijn imposant werk op de Grote Markt in Herentals

Pal in het midden van de stad staat het grootste werk van de expo opgesteld. Van hoog boven de grond valt om de haverklap een flinke dosis water uit één van de zeven kruiwagens die bovenop een stelling gemonteerd werden. Het werk is van de hand van de Gentse kunstenaar Willem Boel. “Het water dat hierbij gebruikt wordt is geen drinkwater voor alle duidelijkheid. Het wordt opgepompt uit één van de putten langsheen het Kempens Kanaal”, vertelt initiatiefnemer van STORMLoop Geert Verbist. “Het kunstwerk is dé eyecatcher van STORMLoop. Nu hebben we ook een fontein in het midden van onze Grote Markt. Het werk van Willem Boel past perfect in het ‘waterverhaal’ van STORMLoop.”

Beeld Storm

Maar er is veel meer dan het opvallende waterspektakel op de Grote Markt. In de Sint-Waldetrudiskerk staan werken van maar liefst 23 kunstenaars opgesteld. “Hier is het beeld ‘Storm’ één van de strafste bezienswaardigheden. Het beeld binnenkrijgen was een helse karwei. Amper enkele centimeters langs beide kanten hadden we over om het door de grote inkomdeur te krijgen”, klinkt het verder bij Liekens. “Maar nu het hier op zijn plek staat, past het perfect in het interieur van deze grote, toch wel imposante kerk.”

Geert Verbist van STORMLoop in de ondergrondse garage bij het werk van 60 meter lang

Verderop in de stad vind je kunstwerken aan ‘t Schaliken, in de Paterskerk, in Gallerie Storm, in het stadspark, aan de vistrap, in de Gasthuiskapel, op domein Le Paige, binnen in een watertoren en in een ondergrondse garage. “Hier staat het langste werk van onze Expo opgesteld”, vertelt Verbist wanneer we de garage induiken. “Het schilderij dat hier te zien is, telt maar liefst zestig meter. Indrukwekkend! Wat zijn we blij dat de stad Herentals een evenement als STORMLoop een duwtje in de rug wil geven. Drie jaar geleden was de eerste editie een feit, nu zetten we groter en straffer in en de plannen voor het kunstenfestival binnen drie jaar worden stilaan ook gevormd. Ik kan niet anders dan vaststellen dat ik enorm trots ben met wat STORMLoop aanbiedt aan de bezoekers.”

De twee voorstellingen tijdens STORMLoop aan de vijvers van Sport Vlaanderen beloven een waar spektakel te brengen

Ook aan voorstellingen geen gebrek tijdens STORMLoop. Aan het Domein van Sport Vlaanderen produceert de organisatie een unieke voorstelling volledig in het thema water. Drijvend op een prachtige vijver in het groen vormt een samenspel van filmische muziek, dans, lichtobjecten en beeldprojecties op nevel een unieke setting die tweemaal beleefd kan worden door de bezoekers. Het hele gebeuren lijkt wel een mythisch en sprookjesachtig geheel van ‘sound and vision’. Wie hierbij wil zijn moet zich reppen, de laatste tickets voor de voorstellingen op zaterdagen 7 en 14 mei en veel meer info over het indrukwekkende Kunstenfestival STORMLoop zijn beschikbaar via de website.

Tom Liekens, curator bij STORMLoop, bij een kunstwerk dat zijn plaats kreeg in de etalage van 't Schaliken in Herentals