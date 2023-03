Standhouders gezocht voor Herentalse Bloemenmarkt op 1 mei

“Papa, mama, ik ga op kot in... Vorselaar”: deze vier studenten lieten Antwerpen en Leuven links liggen en hadden daar nog geen seconde spijt van

‘Op kot gaan’: voor de meeste jongeren staat dat gelijk aan studeren en feesten in de grote stad. Bij Lise (18), Kobe (18), Lore (19) en Lindsy (19) is dat net een tikkeltje anders. Voor hun lerarenopleiding verkozen ze een kot in het gezellige Kempense dorpje Vorselaar. “Iedere dinsdag schenkt de lokale bakker ons de overschot van zijn koffiekoeken. Zie je zoiets in Leuven, Gent of Antwerpen al gebeuren?” Welkom in Vorselaar, die zich zowat dé onderwijsgemeente van Vlaanderen mag noemen.