Stad plaatst nieuwe tijdelijke toiletten in Herentalse jachthaven in afwachting van bouw nieuw havengebouw

Amateurfo­to­graaf legt noorder­licht vast... boven de Kempen: “Hoogst uitzonder­lijk”

Niet in het hoge noorden, maar vanuit de Kempen slaagde amateurfotograaf Bart Medaer uit Gierle er zondagavond in om een zeldzaam beeld van het noorderlicht vast te leggen. “Het is echt hoogst uitzonderlijk dat we het noorderlicht hier konden waarnemen”, zegt Bart Medaer.