Sportcomplex Vossenberg speelt animatiefilm Icarus: “Wervelend avontuur over bijzondere vriendschap”

Prins Simon de Merode valt in de prijzen met zijn kasteel: verwarming met aquather­mie wint award

Het gloednieuwe aquathermiesysteem van het kasteel de Merode in Westerlo is vrijdagavond in de prijzen gevallen op de Techlink Awards in Genk. Sinds kort verwarmt prins Simon de Merode zijn kasteel met water uit zijn eigen slotgracht — een aquathermie-installatie van die omvang is in ons land nog ongezien.