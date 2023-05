Spoorwegovergang Belgiëlaan zaterdag dicht

“Vieze pedofiel” en “vieze Turk”: schooldi­rec­tie start intern onderzoek na hevige discussie tussen leerling en lerares

De directie van de secundaire school KOSH in Herentals onderzoekt een uit de hand gelopen discussie tussen een leerling en een leerkracht. Verwijten zoals “vieze pedofiel” en “vieze Turk” werden over en weer geslingerd. “We dachten dat we het filmpje onderschept hadden, maar via sociale media gaat het vlugger dan ik tot drie kan tellen”, zegt directeur Veerle De Cock. Opvallend: de leerling zou met een Turks accent spreken, geïnspireerd op de actiekomedie ‘H4Z4RD’.