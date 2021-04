Speurders nemen meer dan 100 DNA-stalen af bij mannen in onderzoek naar moord op juf Mieke

Moord met 101 messteken op juf Mieke (59) blijft groot mysterie: wie was de man met de orthopedi­sche schoenen?

24 december Mieke Verlinden, de zorgjuf uit Noorderwijk die vorige maand bij haar thuis werd vermoord, werd gedood met liefst 101 messteken. Voor het eerst zijn nu ook enkele persoonsgegevens van de dader bekend: zo is hij met zekerheid een man, die speciale orthopedische schoenen droeg. Dat blijkt uit een reconstructie die het VTM-opsporingsprogramma ‘Faroek’ maakte. Voor het eerst doen de echtgenoot en kinderen van juf Mieke hun verhaal. “Ons ma had met niemand ruzie en hield zich nooit bezig met ‘rare dingen’. Waarom is haar dan zoiets gruwelijks overkomen?” Dit weten we al over het mysterie rond de moord op juf Mieke.