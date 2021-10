Speurders hopen op doorbraak in moord op juf Mieke (59): “Flyeractie én spreekuur moeten onderzoek vooruit helpen”

Voetbal 3NB Kris De Backer en Lille ontnemen leider Diest zijn eerste punten van het seizoen (0-0): “Gekregen waar we recht op hebben”

24 oktober Lille United is er zondagnamiddag als eerste ploeg in geslaagd om leider Diest zijn maximum te ontfutselen. Daarmee werd het in derde nationale B alweer een speeldag waarin de bevestiging kwam dat de verschillen bijzonder klein zijn. Voor de Kempische fusieclub is deze puntendeling, na het verlies van vorige week tegen Zwarte Leeuw, een mooie opsteker.