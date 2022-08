Sociale woningen Zavelstraat en Ganzenplein zijn proefkonijn in grootse zonnepanelenproject van Vlaanderen

De hele operatie wordt geleid door ASTER, een initiatief van de Vlaamse sociale huisvestingssector, dat investeert in duurzaam sociaal wonen. “Met dit project biedt het een oplossing voor een oud zeer: sociale huurders kunnen niet investeren in zonnepanelen, want het is hun dak niet. En sociale huisvestingsmaatschappijen investeren niet in zonnepanelen, want zij kunnen de investeringskost niet doorrekenen aan de sociale huurders die genieten van het voordeel van goedkope zonnestroom”, legt schepen Michiels uit.

“De laatste jaren neemt de energie-armoede in Vlaanderen nochtans toe. Meer en meer mensen komen letterlijk in de kou en het donker te zitten. De zonnestroom is 25 tot 30 procent goedkoper dan het huidige sociale dagtarief en tot 40 procent goedkoper dan de commerciële elektriciteitstarieven”, gaat hij verder. Met ASTER komt daar dus nu verandering in. De eerste proefinstallaties zijn voor Herentals en Temse. Als die vlot geplaatst zijn en correct werken, start de echte uitrol over heel Vlaanderen in september. De komende drie jaar worden daardoor maar liefst 400.000 zonnepanelen geplaatst op de daken van meer dan 50.000 sociale woningen. 150.000 mensen die in sociale woningen wonen, krijgen zo toegang tot zonne-energie.