Slagbomen krijgen plekje aan stationsparking in Herentals

Arbeiders zijn van bij het begin van deze week aan de slag om de barelen aan de ingang van de grote parking aan het Herentalse station te installeren. Vorige week werd bekend dat deze parking in de toekomst betalend zal worden.

Ten laatste begin juni zal de parking aan het station van Herentals enkel nog betalend gebruikt kunnen worden. De stad Herentals, die de parking liever niet betalend ziet worden, voerde ruime tijd gesprekken met de NMBS. Maar op een vraag van Marianne Verhaert in de Kamercommissie vorige week gaf minister van mobiliteit George Gilkenet (Ecolo) dan toch aan dat de parking tegen eind mei of begin juni betalend gemaakt wordt.

Grote gevolgen

De NMBS wou de parking in maart al betalend maken en drukte die timing eenzijdig door. Maar aangezien de omgeving rondom het station niet betalend is, zou dit grote gevolgen hebben. “Gelukkig heeft men nu beseft dat de timing afgestemd moet worden met de stad Herentals. Maar van een echte dialoog met de reiziger en de gemeente is absoluut geen sprake”, klonk het bij Verhaert.