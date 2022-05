SKS Herentals start met vrouwenteam: “Zo kunnen meisjes ook na hun zestiende bij ons blijven voetballen”

“We speelden al langer met het idee om een vrouwenteam op te starten, maar vanaf augustus is het officieel zover. ”, zegt voorzitter Gerrit Van Nueten. “SKS Herentals wil op termijn een stabiel vrouwenteam in competitieverband uitbouwen, met vrouwen die er vol voor willen gaan”, zo klinkt het aan de Olympiadelaan.

Lees verder onder foto

Volledig scherm Voorzitter Gerrit Van Nueten van SKS Herentals © smb

De club streeft hiermee haar sportieve en sociale doelstellingen verder na. “Er voetballen momenteel al meer dan dertig meisjes bij SKS in de jeugdreeksen, gemengd met de jongens. Door de oprichting van een vrouwenteam, kunnen deze meisjes ook na hun zestiende verjaardag blijven voetballen in Herentals. Hen toekomstperspectief bieden binnen hun eigen club, is onze grootste drijfveer voor deze opstart.”, zegt jeugdcoördinator Tom Van Aelst.

Populariteit

Damesvoetbal wint al enkele jaren stevig aan populariteit en dat merk je nu ook op het lokale niveau. “Rondom het voetbalveld klonk de vraag ook steeds luider”, zegt Van Aelst. “Er zijn steeds meer dames die interesse tonen in onze werking. Ze komen supporteren of zetten zich al op vrijwillige basis in voor SKS. We willen ook aan hen de mogelijkheid geven om kortbij huis te voetballen.”

400 actieve spelers

SKS Herentals is een voetbalclub die al jaren flink groeit. Momeenteel zijn er meer dan 400 actieve voetballers aan de slag. De club maakte eerder al bekend dat ze vanaf september 2022 van start gaan met een G-werking, voor kinderen die zich momenteel niet thuis voelen in een regulier voetbalaanbod. “Onze voornaamste doelstelling is om zoveel mogelijk mensen in en rond Herentals te laten voetballen. Een damesteam is voor ons dus een logische volgende stap om deze doelstelling verder na te streven.”, vult de voorzitter aan.

Niet de eerste vrouwenploeg

Het is niet de eerste keer dat SKS Herentals met een vrouwenelftal zal aantreden. In 2003 werd er onder een ander bestuur al eens een vrouwenploeg opgestart. Na enkele succesvolle seizoenen kwam er toen een einde aan het vrouwenvoetbal-verhaal binnen SKS. “Enkele leden van de toenmalige damesploeg, zijn nog steeds vaak te zien op de club. We zijn enorm blij dat we na bijna 20 jaar opnieuw deze draad kunnen oppikken. Met het huidige bestuur hebben we de intentie om hier een duurzaam verhaal van te maken.”, aldus Van Nueten.