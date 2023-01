SKS Herentals ontvangt cheque van 1.200 euro

Lille/Retie Projectont­wik­ke­laar krijgt uitkering terwijl hij appartemen­ten bouwt, parket eist 40.500 euro terug: “Hij is nochtans geen profiteur”

Een werkloosheidsuitkering ontvangen en tegelijk een firma leiden die twee appartementsblokken bouwt: Denis B. (65) zag er zelf geen graten in, maar het arbeidsauditoraat in Turnhout heeft de man voor de rechtbank gedaagd. “Er was hem duidelijk gezegd dat hij geen inkomsten uit zelfstandige activiteiten mocht hebben.” Hij riskeert 40.500 euro te moeten terugbetalen.

30 januari