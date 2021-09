School vermoorde Juf Mieke klaar voor nieuwe start: “Tegen pandemie kunnen we ons beschermen, maar tegen een vreselijke daad zoals vorig jaar niet”

Herentals/NoorderwijkOveral in het land wandelden vanochtend duizenden leerlingen hun school binnen. Hier en daar met een traan, maar veelal met een grote glimlach op de mond. Zo ook bij basisschool ‘t Klavertje in Noorderwijk bij Herentals. De school kwam vorig jaar meermaals in het nieuws nadat zorgjuf Mieke vermoord werd in tot nog toe onopgehelderde omstandigheden. Vandaag kijkt men in het schooltje de toekomst positief tegemoet met in het achterhoofd het vreselijke gebeuren.