‘s nachts mogelijke geluidshinder door werken aan bovenleiding spoorweg

Herenthout Schoolstra­ten vanaf 1 september weer van kracht

Het ‘schoolstratenproject’ in Herenthout krijgt een vervolg. In maart van dit jaar werd gestart met enkele proefopstellingen in de straten rondom de scholen in het dorpscentrum. Na een grondige evaluatie werd besloten dat vanaf 1 september deze schoolstraten behouden blijven.

30 augustus