Ruben Van Gucht ontvangt bekende gasten voor live Radio2-ochtendshow vanuit Herentals

Herentals Herentalse stadsbe­stuur onderzoekt of samenwer­king met Zorgroep Orion mogelijk is

Stad Herentals en Zorggroep Orion uit Turnhout voeren verkennende gesprekken uit of er in de toekomst een samenwerking op het vlak van kwalitatieve, toegankelijke en mensgerichte woonzorg in de eigen regio op poten gezet kan worden.

1 september