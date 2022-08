Rocking Thals 4 Live 2022 brengt zowel comedy als metalmuziek naar Keizerstede: “Opbrengst van festival gaat naar het goede doel”

“Na 2 jaar niets meer te hebben kunnen organiseren zijn we zeer blij dat we in 2022 opnieuw “Rocking Thals 4 Live’ kunnen laten doorgaan!” Deze zin staat te lezen op de website van het festival. En of de organisatoren zin hebben in een nieuwe editie van het rock-, metal- en comedyfestival in hartje Herentals. Het eerste weekend van september, gelijk met de septemberkermis in het stadscentrum, wordt er weer flink gerockt en gelachen in de Keizerstede.