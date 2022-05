Retro party in Cobra brengt discotheeksfeer terug: “Onder meer DJ Wout en Jan Vervloet zorgen voor een onvergetelijk avondje uit. Net als vroeger!”

LichtaartStijn Van De Weerd en Pieter Van De Put, respectievelijk inwoners van Herentals en Nijlen, organiseren op zaterdag 14 mei een grootse retro-party in voormalige Discotheek Cobra in Lichtaart. “Het is de bedoeling de echte discotheeksfeer van vroeger terug naar de mensen te brengen”, klinkt het.

Een nachtje stappen in een discotheek... Een gebeuren dat met uitsterven bedreigd is. Het Kempense uitgaansleven in danstempels zoals The Reflex, Cobra, Highstreet, Barclés, Illusion, Carat en nog vele andere discotheken beleefde eind vorige eeuw hoogdagen. Vandaag de dag blijft er niet één van deze over in onze ruime regio. Een uitzondering op de regel is discotheek Millenium in Herselt.

Quote We zijn er zeker van dat mensen tussen 35 en 45 deze periode enorm missen, net daarom organise­ren we onze REWIND party Stijn Van De Weerd

Kameraden Stijn Van De Weerd uit Herentals en Pieter Van De Put uit Nijlen willen het discotheekgevoel terug naar de mensen brengen. Hiervoor zwieren ze op zaterdag 14 mei de deuren van Cobra-Deluxe recht over Bobbejaanland in Lichtaart voor één keertje terug open. “We zijn er zeker van dat mensen tussen 35 en 45 jaar de periode van de discotheken enorm missen, net daarom willen we het discotheekgevoel van weleer terug bovenhalen”, klinkt het bij Stijn Van De Weerd.

Volledig scherm B.B.Jerome & The Gang BanG in discotheek Cobra in 1992 © Vanderveken

Met een retro-party in een voormalige discotheek hoopt men de sfeer van de oude dagen terug te brengen. “De Cobra is de perfecte setting om per direct het discotheekgevoel terug te krijgen, inclusief hamburgerkraam aan de uitgang”, lacht Stijn Van De Weerd. “We stemmen ‘Rewind party’ volledig af op het publiek dat destijds discotheken bezocht, met muziek van toen en dj’s uit die periode.” Tickets voor de Rewind party zijn te verkrijgen via de website.

Kriebelen

“De Cobra is de perfecte locatie. Alles is aanwezig en het is een gekende naam in de Kempense discotheekgeschiedenis”, vult Pieter Van De Put aan. “Het kriebelde al van voor de coronaperiode om samen iets in elkaar te knutselen. Uiteindelijk is dit hier het resultaat van en de ticketverkoop loopt lekker. Het moet een avond worden waarbij het vanaf minuut één een groots feest wordt. Daar zullen de dj’s wel voor zorgen. Zeker van!”

Bakken bier!

Omdat het in de Cobra is, pakken de organisatoren met een leuke extraatje uit. “Net zoals vroeger zullen er ook bakken bier besteld kunnen worden. Een gegeven waarvoor de Lichtaartse discotheek bekend stond in het verleden”, gaat Van De Weerd verder. “Achter de draaitafels nemen onder meer Jan Vervloet, DJ Wout en A-Tom-X plaats. Wij brengen een ganse avond top deejays met ervaring in retrohouse, trance en ballroom classics. Een avond om niet te vergeten!”