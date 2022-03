RESTOTIP. Genieten van ontbijt, lunch en koffie in Foodbar Zoma

Wie? Maxime Vaerewijck en Egzona Sejdijaj openden in juli 2020 hun Bistro Zoma in Nijlen. Vorige maand volgde Foodbar Zoma in Herentals. Egzona is vooral in de zaal te vinden, terwijl Maxime in de potten roert. “We zijn sinds kleins af aan samen opgegroeid en hebben ook samen in de horeca gezeten”, vertelt Egzona.