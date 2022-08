REPORTAGE. Werknemers van Centerbeton gingen samen op dieet en de kilo’s vlogen eraf: “Met 15 werknemers zijn we maar liefst 122 kilo afgevallen”

Op dieet met je collega’s, het is eens iets anders. Het initiatief kwam van eigenaar Jo, die zich na de feestdagen flink stoorde aan zijn eigen overgewicht. “Die winterkilo’s, ik was ze echt beu. En wanneer ik eens een rondvraag deed op de werkvloer bleek ik lang niet de enige te zijn. Vandaar dat we beslist hebben om een diëtiste in te schakelen. De meeste werknemers waren eigenlijk meteen enthousiast over het idee, zeker omdat het ook geen verplichting was en ze er niets voor moesten betalen”, vertelt hij. “Uiteindelijk hebben we het traject met zo’n 15 mensen afgewerkt en zijn we in totaal 122 kilo kwijtgeraakt. Toch veel, he? (lacht) De ene is natuurlijk wat minder kwijt en de andere wat meer, maar we zijn allemaal heel tevreden dat we het gedaan hebben. Ikzelf ben 7 kilo lichter nu en hoop nog meer af te vallen. Ik voel me goed, veel beter dan vroeger.”