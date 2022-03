REPORTAGE. Noorderwijk in shock, maar vooral opgelucht na doorbraak in moordzaak juf Mieke: “In het kapsalon dachten ze al aan een seriemoordenaar”

Wie in Noorderwijk jonger is dan veertig, heeft in het tweede leerjaar les gekregen van juf Mieke Verlinden in ’t Klavertje. Wie er nooit op school zat, kende Mieke van in de omgang. Want de juf kwam al eens een glas drinken in de Welkom, het wielercafé van waaruit Karl Vannieuwkerke begin dit jaar de Sporza-uitzendingen rond het WK veldrijden verzorgde. Andere Noorderwijkenaren kenden haar omdat ze boodschappen deed bij de bakker en de slager in het dorpscentrum. Wat er met juf Mieke precies was gebeurd, was voer voor speculatie. “Een afrekening in het drugsmilieu waarbij de daders per abuis de verkeerde hadden aangepakt” was zowel de spectaculairste als de waanzinnigste theorie. “Ach, er zijn hier zoveel theorieën verteld geweest, ik wil me neutraal houden”, zegt de uitbater van het parochiaal centrum. “Zelf voel ik geen opluchting, neen. Het zal wel nog twee jaar duren vooraleer de volledige waarheid aan het licht komt.”