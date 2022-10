PVDA voert actie aan station Herentals: “Parking betalend maken is niet manier om mensen naar het openbaar vervoer te lokken”

De NMBS en minister Gilkinet (Ecolo) treffen alle voorbereidingen om op korte termijn de parking aan het station van Herentals betalend te maken. Om dat te voorkomen hield de PVDA vrijdagochtend een petitiecampagne aan het NMBS station in Herentals.De inrit van de parking aan het station van Herentals werd een tijdje geleden al aangepast. Alles staat klaar om de slagbomen te plaatsen aan de in- en uitgang, net zoals ook de overkapping voor de betaalterminal zijn plekje kreeg aan de parking. Wanneer het betalend parkeren van kracht zal gaan is nog niet helemaal duidelijk, maar dat het er weldra van zal komen, dat is duidelijk. En dat zint de militanten van PVDA Herentals niet.

Pendelaars vanuit alle windstre­ken komen naar hier, we vrezen dat ze in de toekomst met de auto naar het werk zullen rijden en dat is niet de bedoeling

“De PVDA vindt het een bijzonder slecht idee om een stationsparking betalend maken. We zien het als een maatregel om de voortdurende besparingen bij de NMBS te compenseren.” zegt Kempens federaal parlementslid voor PVDA, Greet Daems. “De reiziger is met een betaalparking alweer de dupe. We zien hier pendelaars de parking opdraaien uit vele gemeenten in de regio. Vaak is het voor hen te ver om met de fiets te komen naar hier. We vrezen dat deze mensen in de toekomst met de auto naar het werk zullen rijden. En dat is helemaal niet de bedoeling.”