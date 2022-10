Proef van meer dan 100 bieren tijdens 24ste Herentalse Bierfeesten

olen Binnen­school­se kinderop­vang in basis­school De Kleine Wijzer ingehul­digd met ontbijt voor ouders en kinderen

Ter ere van de Week van de Kinderopvang huldigden de gemeente Olen, basisschool De Kleine Wijzer en de vzw KIKOEN vrijdagochtend de nieuwe binnenschoolse kinderopvang in de basisschool in met een ontbijt. De drie partners sloegen eind vorig schooljaar de handen in elkaar om de opvang voor en na schooltijd in een KIKOEN-lokaal op de school zelf te organiseren.

14 oktober