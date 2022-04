Porsche rijdt drie geparkeerde voertuigen aan in centrum

Het voertuig reed vanuit de Collegestraat de Zandstraat in, waar de wagen een lantaarnpaal raakte. De bestuurder vervolgde zijn weg via de Nieuwstraat, waar hij twee voertuigen aanreed. Vervolgens raakte hij ook nog een voertuig in Blijdenberg, om niet veel verder tot stilstand te komen.

De bestuurder is niet ter plaatse gebleven, maar de politie kon hem niet veel later aantreffen. Of de man te veel gedronken had is nog onduidelijk.