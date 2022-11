Politiezone Neteland kampt met inbrakenplaag sinds overschakeling op winteruur

“Sinds we afgelopen weekend overschakelden op het winteruur, zien we het aantal inbraken in onze zone aanzienlijk stijgen’, waarschuwt politiezone Neteland via sociale media. “Omdat het sneller donker is, zien inbrekers hun kans om meer inbraken te plegen.”

Middenconsole

De politiezone deelt meteen ook een aantal tips om inbraken te voorkomen. Dat is geen overbodige luxe want in zowel Grobbendonk, Herentals, Vorselaar als Olen werd de voorbije dagen ingebroken. Zes keer werden auto’s opengebroken, evenveel keer viseerden de inbrekers een woning. “De woninginbraken werden gepleegd in de Streepstraat, Nederrij en Acacialaan in Herentals, in de Nachtegalendreef in Grobbendonk, aan Weeën in Olen en op Sassenhout in Vorselaar. De daders maakten vooral geld en juwelen buit”, zegt politiecommissaris Werner Boden van de lokale politie Neteland. “De auto-inbraken vonden plaats in het Kroonpaadje (2x) en de Dellekens in Grobbendonk, en in de Rode Leeuwstraat, de Sint-Niklaasstraat en de Tarwestraat in Herentals. Uit één BMW gingen de daders aan de haal met de volledige middenconsole. Bij de andere auto-inbraken werden waardevolle spullen zoals een gsm en een handtas gestolen.”

Vroeger donker

De inbraken werden zowel overdag als tijdens de vooravond en ’s nachts gepleegd. De politiezone vermoedt een verband met het winteruur. “Het is een fenomeen dat jaarlijks terugkeert. Plots is het een uur vroeger donker. Als er rond 18u geen licht brandt in een woning, is dat voor inbrekers vaak een aanwijzing dat er niemand thuis is en dat het risico om oog in oog te staan met bewoners kleiner wordt”, aldus commissaris Werner Boden. “Een klassieke tip om inbraken te voorkomen, is ervoor te zorgen dat er licht brandt in huis. Maar met de huidige energieprijzen zijn misschien minder snel geneigd zijn om dat te doen.”

Geen arrestaties

Een aantal van de inbraken werd waarschijnlijk gepleegd door dezelfde daders. Zij konden nog niet geïdentificeerd worden. “We volgen een aantal sporen, maar voorlopig zijn er nog geen arrestaties verricht”, besluit Werner Boden.

Wijkagent

Ook eerder dit jaar kampte politie Neteland al eens met een inbrakenplaag in auto’s. De politie slaagde er toen in een 40-jarige man uit Vorselaar op te pakken voor een reeks van achttien auto-inbraken in Vorselaar, Olen en Herentals. De verdachte werd geïdentificeerd op basis van camerabeelden. De wijkagent van Vorselaar herkende de man toen op de beelden.

