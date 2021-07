Politieman zwaargewond nadat hij buiten diensturen werd aangevallen in Herentals, ook partner deelt in de klappen

Baarle-Hertog Q-Lite ziet bestellin­gen voor digitale informatie­bor­den massaal binnenko­men

4 juli Vlaamse steden en gemeenten hebben de voorbije maanden fors geïnvesteerd in het bestellen/plaatsen van digitale informatieborden. Het bedrijf Q-Lite uit Baarle-Hertog moest er het voorbije anderhalf jaar meer dan 125 leveren, verspreid over een vijftigtal gemeenten. In de Kempen kochten onder meer Ravels (1), Kasterlee (1) en Hoogstraten (7) er aan.