Politieman krijgt klappen en belandt in ziekenhuis: “Dat dit buiten zijn diensturen gebeurde, maakt het alleen maar erger”

HerentalsIn de nacht van zaterdag op zondag werden een politieagent van de Politiezone Neteland en zijn partner in elkaar geslagen door twee mannen. De daders konden ingerekend worden en verschijnen vandaag nog voor de onderzoeksrechter in Turnhout.

Zondagochtend omstreeks 01.30 uur werd een politieman van Politiezone Neteland in elkaar geslagen te Herentals. De man belandde in het ziekenhuis met zware verwondingen en is weken werkonbekwaam. De agent, die niet in dienst was op het moment van de feiten, wandelde met zijn partner naar huis langs de Herenthoutseweg. Tijdens hun wandeling huiswaarts stapten twee mannen op het koppel af en begonnen hen te belagen.

Drugteam

“Het duo herkende de politieman als lid van het drugteam van onze politiezone waarna ze op hem begonnen te slaan”, vertelt waarnemend Korpschef Dirk van Peer van Politiezone Neteland. “De agent belandde in het Sint-Elisabethziekenhuis in Herentals met zware verwondingen en is weken werkonbekwaam. Ook de partner van de agent deelde in de klappen en liep lichte verwondingen op.”

Zomerbar

Collega’s van het slachtoffer die in de buurt waren, kwamen snel ter plaatse en konden één van de twee verdachten direct inrekenen. De tweede dader werd zondagochtend in zijn woning opgepakt. “De verdachten hadden diezelfde nacht nog andere mensen aangevallen nadat ze uit een zomerbar gezet werden wegens wangedrag”, klinkt het verder. “De twee verdachten, twee twintigers uit Herentals zijn geen onbekenden voor het gerecht. Het gerecht neemt de feiten zeer ernstig, geweld tegen leden van de politie wordt zwaar bestraft.”

Duidelijk signaal

Waarnemend korpschef Dirk Van Peer en Herentals’ burgemeester Mien Van Olmen dringen aan op een zeer duidelijk signaal dat geweld tegen politieambtenaren omwille van de uitoefening van hun functie niet getolereerd wordt. “De politie moet in alle vrijheid haar werk kunnen doen zonder dat haar leden ten prooi vallen aan represailles door criminelen”, klinkt het. “Het feit dat de man werd aangepakt in zijn vrije tijd en in bijzijn van zijn partner maakt de zaak nog erger.”