Politie ontvangt 70 extra tips in onderzoek naar moord op juf Mieke: “Alle tips worden grondig geanalyseerd”

De moord op Mieke Verlinden werd op 10 november 2020 gepleegd. De 59-jarige zorgjuf werd in haar woning in Noorderwijk om het leven gebracht met 101 messteken. De politie beschikt over het DNA van de dader. Die liet een bloedspoor achter op de plaats van de moord. Daaruit blijkt dat Mieke Verlinden door een man werd vermoord. Het motief en de identiteit van de moordenaar is ruim een jaar later nog altijd een mysterie.

In de hoop een doorbraak te forceren, startte de federale politie enkele weken geleden een flyeractie met daarop een gsm-nummer waarop de speurders dag en nacht te bereiken waren. In de pastorie van Noorderwijk werd ook een spreekuur georganiseerd. Beide initiatieven werden genomen in de hoop alsnog die ene gouden tip te krijgen die naar de moordenaar leidt. “Eind oktober werd een gsm-nummer gelanceerd waarop de speurders rechtstreeks te bereiken zijn, werd er in Noorderwijk een flyeractie gehouden en werd er ook een spreekuur georganiseerd”, vertelt een woordvoerder van het parket. “Dat heeft op dit moment ongeveer 70 extra tips opgeleverd. Informatie die door de speurders verder geanalyseerd zal worden, maar op dit moment is er nog geen doorbraak in het onderzoek.”