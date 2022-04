Politie Neteland tevreden met nieuwe aanpak criminaliteit en overlast: “Door lik-op-stukbeleid vrijwel onmiddellijk resultaat van werk op het terrein”

SAMEN staat voor Snel, Alternatief, Maatwerk, Efficiënt & Effectief en Nabij en wil met extra begeleiding strafbare feiten voorkomen. Tegelijkertijd zet SAMEN in op een lik-op-stukbeleid door bij strafbare feiten meteen op te treden. Het project startte in 2020 in Mechelen-Noord en breidt nu uit naar Neteland. “Dat is logisch, want het samenwerkingsverband Neteland werkt nu al heel sterk samen op 44 domeinen zoals bijvoorbeeld het verslavingsbeleid, welzijn en het volledige domein van integrale veiligheid”, weet Vorselaars burgemeester Lieven Janssens. “Het project SAMEN werd meteen ondersteund door de Vlaamse overheid.”