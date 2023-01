Politie Neteland onderschept verdacht voertuig en arresteert vermoedelijke inbreker

Het was zaterdag rond middernacht dat de interventieploeg van politiezone Neteland tijdens haar patrouille ter hoogte van de ovonde in Herentals het verdacht voertuig met Roemeense nummerplaat met twee inzittenden opmerkte.

Speurhond

De politie besloot het voertuig achterna te rijden richting de Lichaartseweg en al snel bleek dat de bestuurder niet de intentie had om te stoppen. “Op dat moment zetten de politiemedewerkers de achtervolging in”, zegt een woordvoerder van politie Neteland. “Een eindje verder, op de Herentalsesteenweg in Lichtaart, zette het verdacht voertuig zich toch aan de kant waarna de bestuurder het op een lopen zette.”

De passagier kon gearresteerd worden door de politie maar de bestuurder blijft, ondanks het zoekwerk van een speurhond, spoorloos. Bij de controle van het voertuig trof de politie inbrekersmateriaal aan. De verdachte weigerde alle medewerking en werd later voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter in Turnhout. De lokale recherche van politiezone Neteland onderzoekt of de verdachten in aanmerking komen voor feiten in de regio.