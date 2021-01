Politie kreeg al meer dan 100 tips rond moord op Juf Mieke: “Doen er echt alles aan om zaak op te lossen”

Herentals Journalist Bart Lamers schrijft ‘Het wonderjaar van Wout van Aert’: “In het boek komen zowel het herstel als de straffe prestaties in 2020 aan bod”

11 januari 2021 is nog maar tien dagen oud en het eerste boek over wielrenner Wout van Aert ligt al in de winkelrekken. Herentalsenaar Bart Lamers (53) verzamelde onder meer alle info over het herstel na de val in de Tour van 2019, de straffe zeges en het WK van Wout in Italië. Het boek kreeg de toepasselijke titel ‘Het wonderjaar van Wout van Aert’.