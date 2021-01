Politie kreeg al meer dan 100 tips over moord op Juf Mieke: “Doen er echt alles aan om zaak op te lossen”

Geel Stad neemt rist maatrege­len om waterover­last in Ten Aard aan te pakken

8 januari Nadat Ten Aard afgelopen zomer verschillende malen te maken kreeg met wateroverlast, startten het Geelse stadsbestuur en Aquafin een onderzoek naar de problematiek. Dat onderzoek mondt nu uit in allerlei maatregelen die wateroverlast in de toekomst moeten tegengaan. Er wordt intussen ook gewerkt aan een waterplan dat ervoor moet zorgen dat de stad beter is aangepast aan de klimaatopwarming.