Politie klist verdachte voor achttien auto-inbraken

De arrestatie van de 40-jarige man uit Vorselaar kwam er woensdagochtend. Hij wordt ervan verdacht in juni en juli achttien keer te hebben ingebroken in voertuigen in Vorselaar, Olen en Herentals. “Tijdens een huiszoeking troffen wij een deel van de buit aan. Verder namen we nog twee gestolen fietsen in beslag”, zegt politiecommissaris Dirk Van Peer. “De 40-jarige man uit Vorselaar bekende de feiten en werd aangehouden door de onderzoeksrechter. De recherche onderzoekt of de man nog meer feiten op zijn kerfstok heeft.”