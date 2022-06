Pinksteren brengt Jazz naar Herentalse binnenstad: “Goesting om op muzikale kroegentocht te gaan is groot”

HerentalsOp Pinksterzondag 5 juni laten de organisatoren van Jazz in Thals, na de corona-onderbreking van twee jaar, hun ‘jazzdrang’ weer de vrije loop en dit voor de zesde keer. Ze presenteren gratis een breed en toegankelijk pallet aan stijlen op negen gezellige locaties in de Herentalse binnenstad.

Liefhebber van de betere Jazzmuziek? Dan moet je komend weekend afzakken naar Herentals. Maar liefst negen jazzbands spelen op Pinksterzondag tussen 21 en 1 uur in evenveel horecazaken in het stadscentrum. Ze spelen telkens drie tot vier sets gedurende de avond en dat op wandelafstand van de Grote Markt. Voor het aperitief zorgt de Jos Moons Little Big Band in de Kapel van Hotel Karmel. Het openingsconcert start stipt om 19.45 uur. Wie hierbij wil zijn moet wel reserveren.

Loungy Funk

Na het openingsconcert kunnen jazzliefhebbers doorheen heel de binnenstad van diverse stijlen proeven. Van loungy funk van Viking Trio in Bar Bier tot een Louis Armstrong tribute in Café Brigand. In de broeierige kelder van Café ‘t Theater ontdek je het jonge talent Eliott Knuets, dat al opgepikt is door jazzlegende Wynton Marsalis en een uitnodiging op zak heeft voor diens Dizzy’s Club in New York. Een verdieping hoger ben je dan weer getuige van een ode aan Aretha Franklin.

Rijkdom van de jazz

Verder vind je op de affiche nog Blue Bop Trio met special guest Patrick Deltenre, Anthony Claes Quartet, Kristo en het jonge Antwerpse trio Verbist, Baars, Lagatie. Het hele programma is geplukt uit de diverse rijkdom van de jazzmuziek. De organisatoren voorzien zondag dus voor elk wat wils.

Quote We hebben er zelf enorm veel zin in, onze knaldrang is een swingende jazzdrang! Organisatoren Jazz in Thals

“De goesting van de liefhebbers om opnieuw op muzikale kroegentocht te gaan, is groot”, verzekeren de organisatoren Jan Goossens, Andres Liefsoens en Jochen Van Laere. “Dat merkten we tijdens het ophangen van onze banners. En wijzelf? Wij hebben er ook veel zin in. Onze ‘knaldrang’ is een swingende ‘jazzdrang’. In het najaar zorgen we zeker nog voor een extra Session concert.”

Reservatie

Reserveren voor het openingsconcert kan via www.jazzinthals.be/tickets of via mail naar info@jazzinthals.be, met als onderwerp ‘Reservatie openingsconcert’ en met vermelding van het aantal tickets en de namen van personen die aanwezig zullen zijn.