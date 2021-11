Patiënt met hersentumor van operatietafel gehaald zodat coronapatiënten verzorging kunnen krijgen in UZ Leuven: "We staan elke dag voor zeer moeilijke keuzes”

Herentals Keuken brandt uit: woning tijdelijk onbewoon­baar verklaard

Vrijdagavond heeft een brand ernstige schade aangebracht aan een woning in de Schonendonk in Herentals. De brandweer was gelukkig snel ter plaatse en kon de brand tot de keuken beperken, maar de woning is wel onbewoonbaar verklaard.

1 november