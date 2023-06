Pascal Van Nueten (N-VA) gaat voor burgemeestersjerp in 2024: “Politiek is nog te veel ivoren toren, tijd om die te slopen”

Auto belandt in gracht, bestuurder zwaarge­wond

De bestuurder van een auto is zaterdag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de Wolfdonksesteenweg in Herselt. Het ongeval gebeurde ‘s nachts om 3 uur. Het slachtoffer, een 21-jarige man uit Westerlo, raakte om een onbekende reden van de weg af af en belandde met zijn voertuig in de gracht naast de weg. Hij is met zware verwondingen naar het ziekenhuis in Geel gebracht.