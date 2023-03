Papa (31) tot 5 jaar cel veroordeeld voor ontvoering van kinderen

De beklaagde, de 31-jarige A.A., is een man met Syrische nationaliteit. Hij woonde samen met zijn vrouw en drie kinderen in Herentals, maar de relatie liep op de klippen. In juli 2020 ontvoerde hij zijn drie kinderen – op dat moment 2, 4 en 5 jaar - naar het buitenland om ze vervolgens gedurende twee jaar, tot juli 2022, verborgen te houden voor hun mama (28) uit Herentals. De man verblijft momenteel in Turkije. De parentale ontvoering kost hem een effectieve gevangenisstraf van 5 jaar. De rechtbank in Turnhout heeft de onmiddellijke aanhouding van de man bevolen. De vrouw uit Herentals krijgt een schadevergoeding van 25.250 euro. De schadevergoeding voor de kinderen wordt later nog bepaald.