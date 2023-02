Overweg Vossenberg gaat vijf werkdagen dicht

Herentals telt ondertus­sen meer dan 28.500 inwoners: “Oekraïne nestelt zich in top 5 bij buitenlan­ders”

Het inwoneraantal van de stad Herentals heeft eind vorig jaar de kaap van 28.500 overschreden. Op 31 december 2022 telde heel Herentals 28.556 inwoners. Verdeeld over het hele grondgebied komt dat neer op 21.104 in Herentals, 5.197 in Noorderwijk en 2.255 in Morkhoven.