OverKop Huis in stadspark Herentals voorgesteld: “Een plek waar jongeren elkaar vinden en ontmoeten”

HerentalsOnder een stralend lentezonnetje werd in het Herentalse stadspark woensdagmiddag het officiële startschot gegeven van werking van het eerste OverKop-huis in de Kempen. Jongeren kunnen er op dinsdag en woensdag terecht voor een leuk momentje met elkaar of met de medewerkers van het huis.

Op 2 februari 2022 opende OverKop Kempen reeds het OverKop-huis in Herentals. “Sindsdien ontvangen we per openingsdag gemiddeld een dertigtal jongeren”, klinkt het bij Bart, één van de medewerkers. In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Woensdagmiddag was het dan het officiële moment om de deuren open te zwieren voor het netwerk, de partners en iedereen die de werking van OverKop Kempen wil leren kennen.

Verpreiden over hele Kempen

OverKop Kempen is één van de zestien nieuwe OverKop-werkingen in Vlaanderen. “Zo kan de OverKop gedachte zich verspreiden naar de jongeren die in de 27 betrokken gemeentes in de regio wonen. Hier start het verhaal voor de hele kempen, van hier in Herentals wordt OverKop Kempen verder verspreid”, gaat het verder. “Waar iemand goed in is wordt uitgedragen naar anderen, wat al bestaat kan inspirerend zijn voor andere regio’s. Daarvoor gebruiken we de eigen term ‘regenboogmodel’. Een groots avontuur wordt hier op gang getrapt. Hier in het OverKop Huis kan iedereen elkaar ontmoeten en vinden”

Chillen

“Een jaartje geleden kwam de eerste mail binnen voor de opstart van het OverKop Huis in Herentals”, vertelt schepen van jeugd Stefan Verraedt (N-VA). “In eerste instantie werd gedacht aan het stedelijk jeugdcentrum 10R hier vlakbij, maar daar wordt vanaf een bepaald uur alcohol verkocht, iets dat bij een OverKop Huis niet toegestaan is. Zo kwamen we dan bij deze unieke locatie in het stadspark terecht. Het OverKop Huis wordt een plek waar vanalles georganiseerd zal worden voor de jongeren of waar ze zelf iets kunnen organiseren.

OK-zijn

Collega-schepen Bart Michiels (CD&V) treedt Verraedt bij: “OverKop Huis is een plek waar men kan chillen, rondhangen en vooral OK zijn. Letters die trouwens in het OverKop Huis aanwezig zijn. Het is de bedoeling om vanuit Herentals de werking van het OverKop Huis naar de rest van de Kempen uit te rollen.”

Openingsuren

De deuren van het OverKop Huis in het Herentalse stadspark zwieren iedere week open op dinsdag van 15 uur tot 20 uur en op woensdag van 12 uur tot 17 uur. Medewerkers ontvangen de jongeren er in het vroegere Koetshuis achteraan het park dat gelegen is aan de Belgiëlaan.

Volledig scherm Onder een stralend lentezonnetje kwamen velen kennismaken met het OverKop Huis in Herentals © Jurgen Geyselings