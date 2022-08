Organisatie verwacht ongeveer negenduizend festivalgangers voor Replay & Afterwork Festival: “Perfecte afsluiter van de zomervakantie”

HerentalsOp de terreinen achter het zwembadencomplex van Het Netepark wordt dezer dagen volop gewerkt aan de opbouw van muziekfestival Replay Festival en Afterwork Festival. Een tweedaags evenement dat dit weekend duizenden mensen naar Herentals lokt. Verdeeld over verschillende podia passeren onder andere Je Broer, Camille, Mark with a K, Ilse en Verhulst, DJ Wout en Milano de revue. Opvallend: Klub Kempen, met uitsluitend dj’s uit onze regio, krijgt z’n stekje op festival.

Sinds vorige week is het een komen en gaan van vrachtwagens met allerhande materialen aan het terrein achter Het Netepark. Stapje voor stapje krijgt het festivalterrein van zowel Afterwork Festival dat doorgaat op vrijdag en Replay Festival, dat een dag later plaatsvindt, vorm.

Vijf podia

“We plaatsen verspreid over het hele terrein vijf verschillende podia”, vertelt Tom Van Rompuy die samen met oud-Illusion uitbater Ronald Luyten de touwtjes van het festival in handen heeft. “We willen er twee dagen een festival van maken waar sfeer, gezelligheid en feesten voor jong en oud helemaal bovenaan staan. Met z’n allen zorgen we zo voor de perfecte afsluiter van de zomervakantie in de Kempen.”

Quote Op vrijdag voorzien we tijdens Afterwork Festival een Klub Kempen met uitslui­tend dj’s uit deze regio Tom Van Rompuy

De organisatie draagt het woordje ‘Kempen’ hoog in het vaandel en dat is te zien aan de line up van het Afterwok Festival vrijdagavond. “De deuren gaan open om 18 uur en op de line up voorzien we zelfs een Klub Kempen waar uitsluitend dj’s uit deze regio achter de draaitafels verschijnen”, klinkt het. “Voor het hoofdpodium op vrijdagavond gingen we een samenwerking aan met Chique Afterwork. Met onder meer Yolotanker, Benny van de Cobra en de Chique All Stars belooft het ook daar een groots feest te worden. Het derde podium biedt dan weer de echte muziek uit de jaren negentig aan.”

Lees verder na foto

Volledig scherm Een beeld van Replay Festival in het verleden © Replay Festival

Een dag later gaan op het terrein twee extra podia open. “Zo bieden we op zaterdag aan onze bezoekers vijf stages aan”, klinkt het verder. “Overal op het festivalterrein kan men tenten induiken en vindt iedereen zijn eigen muziekstijl. Hardstyle, retro, techno en nog veel meer muziek valt te beleven tijdens Replay Festival. Met onze overdekte podia en tenten zijn we op alle weertypes voorbereid.”

Quote Met meer dan vijftig dj’s op de affiche hopen we er voor iedereen op het festival­ter­rein een groots feest van te maken Tom Van Rompuy

De verkoop van tickets ligt volgens de organisatie binnen de verwachtingen die er waren. “We gokken dat op vrijdag tussen de twee- en drieduizend mensen de weg naar het Afterwork Festival zullen vinden. Een dag later zien we volgens de verwachtingen de toestroom verdubbelen. Tickets van de uitgestelde editie blijven gewoon geldig aan de inkom. Met de meer dan 50 dj’s op onze affiche hopen we er voor iedereen op het festivalterrein een groots feest van te maken.”

Steentje bijdragen

Tot slot is de organisator vol lof over de samenwerking met het lokale bestuur. “Zonder de medewerking van de Stad Herentals, de ordediensten en onze vele sponsors en medewerkers konden we een festival als dit zeker niet op poten zetten. Enorm veel dank naar iedereen die een steentje bijdroeg in aanloop naar het festival”, besluit Van Rompuy.

De deuren van Afterwork Festival gaan op vrijdag open om 18 uur, een dag later kunnen de festivalgangers al op het middaguur bij Replay Festival terecht. Zowel online als aan de inkom van het festival zijn nog tickets te verkrijgen. Een avondje feesten op vrijdag kost je 25 euro, wie zaterdag langskomt telt 55 euro neer.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.